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Un ancien de la Juventus et de Troyes signe à Brest pour renforcer le milieu de terrain

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Un ancien de la Juventus et de Troyes signe à Brest pour renforcer le milieu de terrain

Box-to-box de chaussures. Le Stade brestois a trouvé chaussure à son pied en recrutant Joseph Nonge, milieu de terrain belge de 21 ans, qui signe pour les trois prochaines saisons, plus une en option. Après avoir fait toutes les sélections jeunes des Diablotins rouges, il est devenu international espoir l’année dernière (4 sélections) et sort d’une expérience en Turquie, à Kocaelispor (10ᵉ de Süper Lig), où il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues.

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Première recrue pour combler un départ au milieu

Le transfert devrait coûter 600 000 euros au club breton selon plusieurs sources, soit la première indemnité pour la première recrue de son mercato, sans compter l’arrivée libre de Noé Poillion (19 ans) en provenance des U19 de Metz dans un rôle de deuxième ou troisième gardien.

La signature de Joseph Nonge – formé à Anderlecht, arrivé à la Juventus à 16 ans sans y jouer en professionnel puis prêté à Troyes (6 matchs de Ligue 2 en 2024-2025) et au Servette FC à 19 piges – vient combler le vide laissé par Éric-Junior Dina Ebimbe, de retour de prêt à Francfort. L’ancien Parisien avait disputé 27 matchs (5 buts) avec les Pirates la saison dernière et devrait s’engager avec Schalke 04 selon la branche allemande de Sky Sports.

Ce sera moins long à floquer, Nonge.

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