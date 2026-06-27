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Brest officialise son nouveau coach
Le jour d’après. Alors que tout le club de Brest est encore marqué par le décès d’Éric Roy, emporté par la maladie, le SB29 a officialisé la nomination de celui qui aura la lourde tâche de reprendre l’héritage laissé par le King dans le Finistère.
Un fidèle de Roy
La reprise est prévue le 2 juillet à Brest et c’est Julien Lachuer, ancien adjoint de Roy, qui l’entamera dans le rôle de coach principal. La nouvelle a été officialisée par le club, et ce, pour les deux prochaines saisons.
« Souhaitée par Éric Roy avant sa disparition le 17 juin dernier, la responsabilité de poursuivre le travail du technicien niçois a été acceptée par Julien Lachuer, à quelques jours de la reprise programmée le jeudi 2 juillet prochain. Une mission, comme un héritage naturel, qu’il abordera avec une parfaite connaissance du club acquise au fil des années passées au Stade brestois », est-il indiqué dans un communiqué du club breton.
Ancien portier, Lachuer est surtout détenteur du Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) depuis mai 2025. Il est par ailleurs précisé que « l’ensemble des forces internes présentes sous la direction d’Éric Roy poursuivra l’aventure à ses côtés afin d’accompagner l’équipe dans son objectif d’un nouveau maintien en Ligue 1. »
Tourner la page, sans oublier les absents.La tribune Quimper restera fermée malgré l’hommage à Éric Roy
JF