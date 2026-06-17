Parti beaucoup trop tôt. L’entraîneur du Stade brestois Éric Roy est décédé ce mercredi à l’âge de 58 ans. Sa famille a annoncé cette terrible nouvelle sur les réseaux sociaux et a précisé qu’il s’était éteint suite à un cancer du pancréas.

« Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari, Eric Roy. Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas, a expliqué sa famille sur les réseaux sociaux. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l’amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l’a jamais quitté. Ce qu’il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. Traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l’homme qu’il était. »

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Roy, le plus grand entraîneur de Brest

Surnommé affectueusement « King Éric » par les supporters des Ty-Zefs, Roy, qui était à la tête du club de la cité du Ponant depuis trois ans et demi, avait participé à sauver le club de la relégation en 2023 avant de réaliser une saison fantastique lors de la saison 2023-2024 en hissant Brest à une troisième place en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. L’ancien joueur passé par Nice, Marseille et Sunderland avait d’ailleurs été logiquement nommé meilleur entraîneur de Ligue 1 au terme de cet exercice.

Sur la scène européenne, le technicien et ses hommes avaient été tout sauf ridicules malgré la taille du club puisqu’ils étaient parvenus à dominer le Sturm Graz (2-1), le RB Salzbourg (4-0), le Sparta Prague (2-1) ou encore le PSV Eindhoven (1-0) en phase régulière avant d’être éliminés en barrages face au futur vainqueur de la compétition, le PSG.

Kenavo, « King Éric ».