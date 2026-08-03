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Après la D2 autrichienne, le fils de Phil Collins rebondit en Allemagne

JD
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Après la D2 autrichienne, le fils de Phil Collins rebondit en Allemagne

Il va bien finir par se faire un prénom. C’est l’info mercato à laquelle on avait échappé ce week-end : Mathew Collins, fils de Phil, a signé à Munich 1860. Il arrive libre en provenance de l’Austria Salzbourg (D2 autrichienne), à 150 bornes de sa nouvelle ville, dans laquelle il a paraphé un contrat d’un an.

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Le moment de percer

Milieu droit de métier, Mathew Collins (21 ans) sort d’une saison lors de laquelle on l’a très peu vu : 5 apparitions au total (dont une en Coupe) et un total de 33 minutes disputées avec l’équipe-première de l’Austria. A Munich, un défi de taille l’attend : faire remonter en division professionnelle l’équipe, reléguée administrativement en Regionalliga bavaroise (D4) en raison de déboires financiers.

Allez, plus que la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et le Liechtenstein et il aura fait toute sa carrière dans l’espace linguistique germanophone.

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JD

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