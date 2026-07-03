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Kevin Volland met fin à sa carrière

EM
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Kevin Volland met fin à sa carrière

Gute Reise ! Passé par le Bayer Leverkusen, l’Union Berlin ou encore l’AS Monaco, Kevin Volland a annoncé sa retraite ce jeudi sur les réseaux sociaux, après seize piges sur le rectangle vert.

Cette saison, l’ex-international allemand de 33 balais évoluait en troisième division du côté de TSV 1860 Munich. Cette décision de raccrocher les crampons intervient notamment à cause des difficultés de son club actuel, relégué administrativement en D4 et menacé de faillite à cause de problèmes financiers.

33 ans, c’est jeune quand même

Sur Instagram, l’ancien Monégasque explique sa décision : « Il arrive parfois qu’on doive prendre une décision difficile à accepter. Il arrive parfois que la fin de sa carrière soit imminente, comme c’est le cas pour moi aujourd’hui. Merci pour ces seize merveilleuses années. Ce fut un plaisir, et cela va énormément me manquer. » 

Embed www.instagram.com

La fin du Germano Volland.

Un monument du foot allemand tombe en quatrième division

EM

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