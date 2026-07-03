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Le sosie de Luis de la Fuente est un député LFI

MBC
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Le sosie de Luis de la Fuente est un député LFI

Dura lex sed bex. Pour ressembler au sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, il faut avoir un crâne chauve, des fines lunettes,, des yeux sombres, une moustache et une barbe blanche. Ce portrait robot correspond parfaitement à un certain Christophe Bex, député La France Insoumise de la 7e circonscription de la Haute-Garonne.

Même tête, même année de naissance

Pendant la victoire écrasante de l’Espagne contre l’Autriche en seizième de finale de Coupe du monde, le sosie de Luis de la Fuente a posté un message sur X pour assurer qu’il n’était pas l’entraîneur de la Roja. Christophe Bex a ensuite posté un montage photo où il imite la pose du technicien espagnol avec la même chemise blanche. Statistique assez dingue confirmant cette ressemblance : les deux hommes sont nés en 1961.

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