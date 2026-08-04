S’abonner au mag
  • Intenational
  • Espagne

Critiqué pour sa casquette, Ferran Torres concède ne rien comprendre à la politique

ABS
20 Réactions
Critiqué pour sa casquette, Ferran Torres concède ne rien comprendre à la politique

Jamais depuis Elie Baup une casquette n’avait autant fait parler. Après s’être affiché avec une casquette siglée « Make Spain Great Again » en marge des célébrations de la victoire espagnole à la Coupe du monde, Ferran Torres avait suscité de nombreuses polémiques.

Le port de cette casquette, dérivée du mouvement « Make America Great Again » de Donald Trump avait déjà été observée visée à de nombreuses reprises sur les leaders de VOX, parti d’extrême droite à l’espagnole. De son côté, le buteur de la finale s’est défendu sur le plateau de CNN : « Je n’y comprends rien à la politique. C’était juste pour voir l’Espagne au sommet à nouveau.»

Embed t.com

Une récupération politique qui avait fait parler

Voir Torres porter fièrement cette casquette et ce slogan avait conduit à son lot de réactions en Espagne et dans le monde entier. Si VOX avait publiquement affiché sa fierté de voir Torres fièrement papillonner avec le sigle politique, c’est particulièrement la réaction de Donald Trump qui avait fait du bruit. Ce dernier avait qualifié cet acte comme un « bel hommage et fait avec les meilleurs intentions ».

Lui, Infantino a beau porter une casquette MAGA, Donald ne réagira pas. Cheh.

Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 20 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
  • International
  • France
Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Boutique SO - Magazines

So Foot spécial #237 Guide du Mondial 2026

à partir de 5.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.