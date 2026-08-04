Critiqué pour sa casquette, Ferran Torres concède ne rien comprendre à la politique

Jamais depuis Elie Baup une casquette n’avait autant fait parler. Après s’être affiché avec une casquette siglée « Make Spain Great Again » en marge des célébrations de la victoire espagnole à la Coupe du monde, Ferran Torres avait suscité de nombreuses polémiques.

Le port de cette casquette, dérivée du mouvement « Make America Great Again » de Donald Trump avait déjà été observée visée à de nombreuses reprises sur les leaders de VOX, parti d’extrême droite à l’espagnole. De son côté, le buteur de la finale s’est défendu sur le plateau de CNN : « Je n’y comprends rien à la politique. C’était juste pour voir l’Espagne au sommet à nouveau.»

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Une récupération politique qui avait fait parler

Voir Torres porter fièrement cette casquette et ce slogan avait conduit à son lot de réactions en Espagne et dans le monde entier. Si VOX avait publiquement affiché sa fierté de voir Torres fièrement papillonner avec le sigle politique, c’est particulièrement la réaction de Donald Trump qui avait fait du bruit. Ce dernier avait qualifié cet acte comme un « bel hommage et fait avec les meilleurs intentions ».

Lui, Infantino a beau porter une casquette MAGA, Donald ne réagira pas. Cheh.

Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur