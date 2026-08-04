Le Maroc et l'Algérie en quarts, pas le Sénégal

Vers une MaroCAN ? On connaît les noms des deux premières nations qualifiées pour les quarts de finale de la CAN. Le Maroc, sur son sol, tient pour le moment son rang, puisqu’il termine premier du groupe A, après son match nul face au Sénégal (0-0). Les joueuses de Jorge Vilda auraient largement pu chiper les trois points tant elles ont dominé. Yasmin Katie Mrabet a raté un penalty. Ce résultat élimine les Lionnes de la Teranga de la compétition.

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Derrière le Maroc, l’Algérie est l’autre qualifié du groupe A. Sans forcer, les Fennecs ont battu le Kenya (2-0).

Le Maroc vers un premier titre ?

Les Marocaines, qui restent sur deux finales lors des deux dernières éditions, devraient affronter le deuxième du groupe B, pour le moment la Tanzanie. Pour l’Algérie, qui n’est jamais allé dans le dernier carré, ce sera le leader de ce groupe. Avant les rencontres de ce mardi soir (22 heures), c’est la Côte d’Ivoire.

Il faudra être en CAN.

L’Algérie devrait se séparer de son coach