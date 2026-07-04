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Riyad Mahrez va devoir trouver un nouveau club ou prendre sa retraite

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Riyad Mahrez va devoir trouver un nouveau club ou prendre sa retraite

Plus de club, plus de sélection : Riyad Mahrez est un homme libre ! Au lendemain de l’annonce de sa retraite internationale avec l’Algérie après l’élimination en seizièmes de finale du Mondial, la légende des Fennecs a mis un terme à son aventure avec Al-Ahli. Le club saoudien a officialisé ce samedi le départ de l’ailier algérien de 35 ans, à un an de l’expiration de son contrat. De son côté, le principal intéressé n’a pas encore réagi à cette annonce, et aucune information n’a filtré quant à sa future destination.

Riyad Mahrez avait rejoint Al-Ahli à l’été 2023, après cinq saisons à Manchester City conclues par un sacre en Ligue des champions. Avec le club de Djeddah, le natif de Clichy a disputé 122 rencontres et inscrit 37 buts en trois saisons. Il a également consolidé son palmarès en remportant deux titres en Ligue des champions asiatique, en 2025 et 2026, ainsi qu’une Supercoupe d’Arabie saoudite en 2025.

La retraite ? Et pourquoi pas plutôt boucler la boucle en revenant au Havre ?

L’Afrique, l’Europe et l’Asie sont les grands perdants de ces seizièmes de finale

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