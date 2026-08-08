L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale

Côte d’Ivoire 1-2 Algérie

Buts : Konan (30e) pour les Éléphantes // Khiri (58e), Ould Braham (64e) pour les Vertes

Expulsion : Ouedraogo (42e) côté Côte d’Ivoire

L’occasion pour L’Algérino de chanter de nouveau « L’Algérie en Coupe du monde, frère ». Pour ce premier quart de finale de cette CAN 2026, le choc entre Ivoiriennes et Algériennes a tenu toutes ses promesses. Alors que la Côte d’Ivoire emmenée par Reynald Pedros se présentait comme l’une des meilleures équipes de la compétition après leur phase de poule, c’est bien l’Algérie qui s’est imposée 2 à 1 en renversant totalement le cours de la rencontre en seconde période.

Cinq minutes pour tout renverser

L’enjeu de la rencontre allait au-delà de la simple qualification pour les demi-finales de cette CAN puisqu’un billet pour la prochaine Coupe du monde était également en jeu. L’occasion pour les Vertes de s’offrir une double qualification historique. Tout avait mal commencé pour les protégées de Farid Benstiti, largement dominées par les Éléphantes. Nsira Ouedraogo, l’une des révélations de la compétition, s’est montrée particulièrement remuante en multipliant les situations (1e, 13e) et en inscrivant un but somptueux finalement refusé pour une position de hors jeu (25e). À force de persévérance, la joueuse de Nordsjaelland a fini par se montrer décisive, après une percussion dans la surface des Fennecs, sa tentative a été repoussée par Chloé N’Gazi mais Ines Konan en renard des surfaces a propulsé le cuir au fond des filets (1-0, 30e). Mais le match a totalement basculé après l’expulsion de Ouedraogo autrice d’un geste dangereux sur N’Gazi, une reprise de volée pleine poire en résumé, en tentant de jouer un ballon (42e).

Réduites à dix pendant plus d’une mi-temps, les Éléphantes ont fini par craquer. Entrée à la pause, Ines Khiri est venue remettre les Vertes à hauteur sur la première véritable occasion algérienne. D’un centre-tir venu du côté droit, la joueuse d’Yverdon Sport a catapulté sa tentative sous la barre d’Aramatou Diakité (1-1, 59e). Trois minutes plus tard, les Ivoiriennes ont pourtant eu l’occasion de reprendre l’avantage après un penalty provoqué par l’ancienne marseillaise Roselène Khezami, mais Rebecca Elloh a trop croisé sa frappe qui a été repoussée par le poteau (62e). Un signe du destin ? En tout cas Amira Ould Braham a fait pencher la balance en faveur des Vertes grâce à une frappe flottante tentée depuis l’entrée de la surface et un rebond vicieux qui a totalement pris à revers la gardienne ivoirienne (1-2, 64e). Les Éléphantes ne sont pas revenues, laissant filer l’Algérie en demi-finale et à la prochaine Coupe du monde.

L’importance des détails.

Côte d’Ivoire (4-4-2) : A.Diakité – Fofana, Gbehi, M. Diakité, Yapo – Abrogoua (Kreto, 69e), Sery, Amani, Elloh (Dagba, 69e) – Konan (Diallo, 74e), Ouedraogo. Sélectionneur : Reynald Pedros.

Algérie (4-2-3-1) : N’Gazi – Ikene (Belkhiter, 20e), Smits, Khezami, Belloumou – Ould Braham, Dafeur – Bekhaled (Adjabi, 46e), Bethi, Boussaha (Khiri, 46e) – Bendris (Naili, 90e) Sélectionneur : Farid Benstiti.

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