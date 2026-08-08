Une des révélations lensoises prolonge jusqu'en 2030

Pas de départ libre. Pur produit de la formation lensoise et révélation de la saison dernière côté Nordiste, Ismaëlo Ganiou a prolongé avec le Racing jusqu’en 2030. Le joueur de 21 ans l’a annoncé lui-même en amont du match de préparation entre les Sang et or et Sunderland (0-2).

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Une prolongation célébrée par Bollaert et Toppmöller

Absent de la feuille de match à cause d’un gêne musculaire, Ganiou a fait son entrée sur la pelouse de Bollaert aux côtés de Gaël Kakuta, invité à donner le coup d’envoi fictif de la rencontre, avec un maillot floqué Ganiou 2030. Une nouvelle qui a été amplement célébrée par les supporters lensois présents au stade. Dino Toppmöller s’est également réjoui de cette prolongation en conférence de presse d’après-match : « C’est une très bonne nouvelle pour tout le club qu’on ait réussi à prolonger un joueur comme lui. Il a fait une grosse saison l’année dernière et il a un très grand potentiel, on croit fort en Isma ». Avec le départ de Malang Sarr à Neom et la blessure de Samson Baidoo durant la préparation, Ganiou devrait prendre encore plus d’importance dans la défense lensoise.

Reste à confirmer.

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