Mamadou Sangaré s'envole pour l'Angleterre

Un de perdu, aucun de retrouvé. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Mamadou Sangaré quitte Lens pour s’engager avec Brendford jusqu’en 2031.

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Record de vente de Lens

Le milieu de terrain de 24 ans s’est donc engagé cinq ans avec les Bees contre un chèque d’un peu plus de 45 millions d’euros, soit la plus grosse vente du club sang et or. Néanmoins, celui qui a été la révélation lensoise de la saison 2025-2026 devrait beaucoup manquer à l’entrejeu artésien, tout comme Adrien Thomasson parti du côté de Rennes plus tôt durant l’intersaison. Débarqué à l’été 2025 du Rapid Vienne, il a porté le maillot sang et or à 39 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière pour un bilan de trois buts et quatre passes décisives.

This is Brentford calling.

Lens va perdre sa révélation de la saison passée pour une somme record