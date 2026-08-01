Un ancien de M6 à la tête des Girondins ?

Prudence, prudence. Les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent souffler, Gérard Lopez a cédé leur club pour un euro symbolique après que le fonds d’investissements britannique Sparta a réuni 10 millions d’euros (placés sur un compte sous séquestre) en attendant le verdict du recours du club devant le CNOSF.

Celui-ci sera déterminant pour savoir si l’écurie girondine peut rester en National 1 (anciennement National 2) ou si la structure doit être placée en liquidation judiciaire, auquel cas le club devra repartir en Régional 1. En attendant, un homme est sorti du bois : Dominique Delport, lequel se présente sur Twitter comme le « futur Président du FC Girondins de Bordeaux ».

Embed x.com

Ancien de M6, proche de Bolloré

Membre du conseil de surveillance du groupe Vivendi, proche de Vincent Bolloré, Dominique Delport (58 ans) est également passé par la chaîne M6, dont il a été rédacteur-en-chef dans les années 1990 (à la grande époque du fameux maillot M6 donc, pour les puristes). Il arrive aux Girondins en compagnie de James Bord, un investisseur britannique de 45 ans à la tête du fonds d’investissement Park Bench LLC et qui possède déjà des parts dans deux clubs de D2 : Cordoue, en Espagne et Dunfermline, en Écosse.

« Nous avons un long chemin devant nous, mais nous croyons que grâce à des décisions sportives et économiques judicieuses, un focus sur la formation et l’académie, un partenariat avec la communauté et de la patience, nous pouvons permettre à Bordeaux de retrouver la place qu’il mérite », a déclaré l’intéressé, cité par Delport dans son (long) tweet de présentation.

On verra déjà ce qu’en dit le CNOSF pour commencer.

Bordeaux débarrassé de Gérard Lopez