Ces joueurs qui pourraient avoir leur chance avec les Bleus sous Zidane

Une nouvelle ère va débuter cette semaine en équipe de France avec la nomination de Zinédine Zidane comme sélectionneur ce mardi matin. S'il y a peu de chances de voir Zizou tout chambouler après Didier Deschamps, plusieurs joueurs auront un coup à jouer ces prochains mois. Mais qui ?

→ Éli Junior Kroupi

Quand on n’a pas encore 20 ans (il a soufflé ses bougies le 23 juin) et qu’on se montre à son aise en Premier League dès sa première saison, les cadors sont forcément à l’affût. Éli Junior Kroupi pourrait agiter le mercato en août, le PSG et d’autres étant sur le coup, comme il avait fait un peu causer lors du « mercato » des sélections au printemps. Le Portugal lui avait fait les yeux doux, la maman de l’attaquant étant portugaise : raté, le fils d’Éli, international ivoirien (2 capes) voudrait l’équipe de France. Il lui faudra faire le bon choix de carrière après avoir fini fort avec Bournemouth (5 pions sur les 8 dernières journées, dont 3 contre City, United et Arsenal). Le gamin a du talent, un sourire contagieux et il côtoie les sélections de jeunes depuis les U16. Ce sera peut-être encore un peu tôt pour les grands en septembre, mais le chemin est tracé.

→ Adrien Truffert

Un joueur de Bournemouth peut en cacher un autre. Avec sa tête de gendre idéal, la Truff’ ne pourrait-il pas devenir le latéral gauche idéal pour les Bleus ? Theo Hernandez a perdu des cannes en Saudi Pro League, Lucas Digne approchera des 35 ans au prochain Euro et Ferland Mendy peine à laisser les blessures derrière lui (9 petites apparitions avec le Real Madrid la saison dernière). Adrien Truffert, lui, est solide sur ses appuis. Après avoir mangé près de 200 matchs au Stade rennais, le défenseur de 24 piges a fait oublier Milos Kerkez chez les Cherries, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable (38 matchs sur 38 en PL). Pour briller auprès de vos potes à la plage, souvenez-vous qu’il connaît les Bleus après avoir profité d’une avalanche de blessures, en septembre 2022, pour être convoqué et connaître sa première sélection dans un match bourbier contre le Danemark (défaite 0-2). Quatre ans plus tard, il a connu les JO avec Titi et a pris de la bouteille.

→ Dayann Methalie

Un latéral gauche peut en cacher un autre. Eh oui, qui a dit que c’était la panne sèche à ce poste dans le famoso réservoir français ? À 20 ans, le Pitchoun made in Toulouse (il y est même né) a bouclé sa première saison complète en Ligue 1 en laissant une belle impression. Dans un rôle de piston dans le système de Carles Martinez Novell, c’est vrai, mais le jeunot a du potentiel et pourrait lui aussi rejoindre la Premier League cet été. Une carte à jouer aussi, peut-être, dans les prochaines années. Ne surtout pas se presser.

→ Castello Lukeba

En l’absence de William Saliba dans les prochains mois, il pourrait y avoir une place à prendre parmi les défenseurs centraux. L’ancien Gone a quelques arguments pour y prétendre : il est gaucher, il n’a pas encore 30 ans comme Lucas Hernandez et il connaît très bien le maillot bleu. Vingt-sept (!) sélections avec les Espoirs, les Jeux olympiques de Paris et même un peu moins de dix minutes de jeu chez les A contre l’Écosse en octobre 2023 (victoire 4-1), après avoir remplacé Ibrahima Konaté. Le défenseur du RB Leipzig aimerait bien continuer cette belle histoire, alors que l’Angola aimerait pouvoir compter sur lui. Seule interrogation : le Bayern Munich ne s’est toujours pas décidé à casser sa tirelire pour le recruter après trois saisons de Bundesliga. Inquiétant.

→ Lucas Da Cunha

Le milieu de terrain pourrait être un petit chantier du début de l’ère ZZ chez les Bleus. Si N’Golo Kanté (35 ans) pourrait ne plus être dans le paysage, il faudra déloger Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery, Manu Koné voire Eduardo Camavinga, mis de côté pour le Mondial mais habitué de la sélection depuis plusieurs années. Le profil de Lucas Da Cunha peut-il jouer en sa faveur ? L’ancien attaquant formé à Rennes, passé par Nice, Lausanne et Clermont, a trouvé son bonheur à Côme depuis 2023 au poste de… milieu de terrain (aux côtés d’un certain Max Caqueret pour les Gonix). Une bénédiction et une transformation totale grâce à Cesc Fàbregas, qui en a fait son capitaine pour emmener le voisin de Milan en Ligue des champions en 2026-2027. Pile ce qu’il fallait pour passer (encore) un cap et toquer à la porte de Zizou.

→ Enzo Le Fée

Non, ce n’est pas son but marqué en soliste contre Liverpool dans un pauvre match de prépa qui lui permet d’apparaître dans cette liste glorieuse. Enzo Le Fée a une histoire de vie particulière qu’il raconte avec une facilité déconcertante, mais il a surtout du talent dans les pieds. Le milieu de 26 ans s’était un peu perdu en route, de Rennes à la Roma, deux échecs, avant de retrouver son jeu et des sensations à Sunderland, où le joueur de poche s’est fait une place dans un championnat qu’on n’aurait pas vu pour lui (une 7e place et la Ligue Europa à venir). Petit problème : il ne peut pas emmener son coach chouchou Régis Le Bris dans ses valises à Clairefontaine.

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→ Ewen Jaouen

On parle ici d’un type qui a gentiment accepté de servir de sparring-partner punching-ball aux joueurs des Bleus à Clairefontaine l’année dernière. De quoi se mesurer au très haut niveau le temps d’une séance et d’être mesuré tout court par Christopher Nkunku : « Il fait quatre mètres ! » Ewen Jaouen en fait deux fois moins, en vérité, ce qui est déjà pas mal pour prendre de la place dans une cage. « Si je croisais dans la rue un joueur de l’équipe de France, je serais choqué qu’il soit devant moi », confiait-il à So Foot au printemps. Depuis, le héros ruthénois d’un soir de play-offs a quitté le Stade de Reims pour Newcastle, qui a tranquillement lâché plus de 20 plaques pour cette grande tige. Il ne lui reste plus qu’à mettre Nick Pope sur le banc pour envisage un avenir en sélection. Le vestiaire des Bleus est-il seulement prêt à prendre du Rihanna dans les oreilles avant chaque match ?

→ Estéban Lepaul

Le meilleur buteur de Ligue 1 version 2025-2026 (21 pions) n’est pas fatigué : il est revenu avec la même dalle de buts cet été, proposant déjà trois caramels en trois matchs de prépa (dont deux de la tête) et confirmant sa belle progression dans le jeu et les connexions techniques avec ses copains rennais. Il a prolongé d’un an en Bretagne, où il devrait rester cet été pour ce qui doit être la saison de la confirmation, avec la découverte des soirées européennes en bonus. Dans un secteur ultra concurrentiel, le fils du regretté Fabrice ne dirait pas non à une chance. Nota bene : les premières listes de ZZ ne seront pas annoncées au JT de 20 heures, Estéban.

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→ Karim Benzema

« Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille. » Pas de message cryptique sur Instagram, Zidane n’avait pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de son ancien joueur au Real Madrid dans le big entretien des 50 ans donné à L’Équipe en 2022. Alors la Saudi Pro League et l’histoire mouvementée entre le Nueve et les Bleus, hein..

→ Nicolas Perez

Vous ne rêvez pas, le deuxième meilleur buteur de la dernière saison du championnat du Luxembourg (15 réalisations) est Français ! Le Marseillais Nico Perez régale le FC UNA Strassen et il s’est même déjà permis de signer deux buts en Ligue des champions cette saison contre la Fiorita. À 35 ans, c’est très costaud.

→ Elyaz Zidane

Un sélectionneur des Bleus qui convoque son fiston en équipe de France, ce serait du jamais-vu. Prends ça, DD !

Ils auraient pu être cités : Jean Butez, Ismaëlo Ganiou, Jérémy Jacquet, Paul Seixas, Saël Kumbedi, Leny Yoro, Kiliann Sildillia, Alexandre Lacazette, Andy Diouf, Enzo Francescoli, Ethan Mbappé, Boubacar Kamara, Chrislain Matsima, Théo Zidane, Senny Mayulu, Mathys Tel, Tibor Kovacs, Aladji Bamba, Arthur Atta, Benjamin André, etc.

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