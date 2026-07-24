Aulas pousse un nouveau coup de gueule et cherche la taupe à la FFF

Jean-Michel Aulas ne conteste plus vraiment le choix du futur sélectionneur. Il aimerait surtout savoir qui parle. Après s’être plaint de ne pas avoir été suffisamment associé au processus, le vice-président de la FFF a publié un nouveau message sur Instagram pour dénoncer les fuites venues du Comité exécutif. Le successeur de Didier Deschamps, qui devrait être Zinédine Zidane, sera présenté ce mardi par Philippe Diallo.

« Comment nos échanges ont-ils pu se retrouver dans les médias ? »

« Comment des échanges strictement réservés aux membres du Comex ont-ils pu se retrouver dans les médias ? », s’est interrogé l’ancien président de l’OL. Aulas estime que la Fédération ne peut pas fonctionner sereinement sans confidentialité entre ses membres. Il a tout de même tenu à défendre Philippe Diallo, avec lequel il assure avoir échangé calmement, et se réjouit de voir une « personnalité hors norme » ouvrir le prochain chapitre des Bleus.

À la FFF, le nom du sélectionneur est toujours confidentiel. Enfin, officiellement.

Italie-France à Giuseppe-Meazza