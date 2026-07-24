Milan blinde deux de ses cracks

Des talents italiens, ça existe encore ? Visiblement oui, et l’AC Milan compte bien garder les siens. Les Rossoneri ont officialisé la prolongation de Francesco Camarda et Christian Comotto jusqu’en juin 2031, avec une saison supplémentaire en option. Considérés comme deux des plus gros talents de leur génération en Italie, les deux joueurs de 18 ans reviennent chacun d’un prêt. Camarda a disputé 23 matchs de Serie A avec Lecce tandis que Comotto a joué 28 rencontres sous les couleurs de la Spezia.

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Plus de 500 buts chez les jeunes

Camarda est déjà bien connu. Arrivé au Milan à l’âge de sept ans, l’attaquant aurait inscrit plus de 500 buts dans les catégories de jeunes du club. Il avait également terminé l’Euro U17 2024 avec quatres réalisations en cinq matchs tout en étant élu meilleur joueur du tournoi remporté par l’Italie. De son côté, Comotto, milieu de terrain lui aussi formé chez les Rossoneri, s’est installé avec les sélections de jeunes italiennes et vient de disputer l’Euro U19.

Reste maintenant à les faire jouer avant leurs 27 ans.

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