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Un international australien dans la tourmente

JF
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Un international australien dans la tourmente

Dur retour sur terre. Convaincant ballon au pied avec l’Australie durant le Mondial, l’ailier de Sassuolo ne va pas profiter longtemps de ses bonnes performances estivales. En effet, selon les informations du Guardian, l’ailier a réalisé le doublé : excès de vitesse puis contrôle positif à la cocaïne à Sydney.

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Interpellé à bord de son véhicule alors qu’il roulait à 109 km/h dans une zone à 60km/h, Volpato a dû se soumettre à un dépistage, qui s’est révélé positif… Son permis a logiquement été confisqué, et suspendu 6 mois, alors qu’il se serait déjà rendu coupable d’excès de vitesse quelques heures plus tôt.

On ne risque pas de trop lui parler de foot à la reprise en Italie.

Troyes veut recruter une révélation du Mondial

JF

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