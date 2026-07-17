S’abonner au mag
  • France
  • ES Troyes

Troyes veut recruter une révélation du Mondial

EL
5 Réactions
Troyes veut recruter une révélation du Mondial

Le bon coup de l’été ? Après avoir perdu Nicolas Lemaître, parti à Rennes, l’ESTAC aurait jeté son dévolu sur un nouveau gardien capable de concurrencer Zacharie Bouchet pour son retour en Ligue 1. Selon les informations de L’Est Éclair, Patrick Beach devrait arriver dans l’Aube dans les prochains jours, fort d’un été remarqué outre-Atlantique.

La multipropriété tourne à plein régime

Le portier australien s’est effectivement distingué avec les Socceroos, notamment grâce à deux clean sheets en quatre matchs du Mondial 2026. En plus, il n’est pour rien dans l’élimination des siens face à l’Égypte en seizièmes de finale, puisqu’il avait été remplacé par Mathew Ryan avant la séance de tirs au but.

À bientôt 23 ans, le gardien de Melbourne City va profiter de la multipropriété du City Group pour rejoindre Troyes. Les relations entre les deux clubs avaient déjà fonctionné en 2022 avec la nomination de Patrick Kisnorbo sur le banc. Ça avait finalement tourné au vinaigre.

La ville australienne de Port Phillip a renommé une plage au nom de Patrick Beach. Il n’y a pas de vanne.

Troyes ne laisse pas filer un taulier en fin de contrat

EL

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Maillots

Maillot collector « Algérie 1982 »

à partir de 59.95€



C'est une putain de bonne question !

Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
Réactions

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.