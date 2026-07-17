Troyes veut recruter une révélation du Mondial

Le bon coup de l’été ? Après avoir perdu Nicolas Lemaître, parti à Rennes, l’ESTAC aurait jeté son dévolu sur un nouveau gardien capable de concurrencer Zacharie Bouchet pour son retour en Ligue 1. Selon les informations de L’Est Éclair, Patrick Beach devrait arriver dans l’Aube dans les prochains jours, fort d’un été remarqué outre-Atlantique.

La multipropriété tourne à plein régime

Le portier australien s’est effectivement distingué avec les Socceroos, notamment grâce à deux clean sheets en quatre matchs du Mondial 2026. En plus, il n’est pour rien dans l’élimination des siens face à l’Égypte en seizièmes de finale, puisqu’il avait été remplacé par Mathew Ryan avant la séance de tirs au but.

À bientôt 23 ans, le gardien de Melbourne City va profiter de la multipropriété du City Group pour rejoindre Troyes. Les relations entre les deux clubs avaient déjà fonctionné en 2022 avec la nomination de Patrick Kisnorbo sur le banc. Ça avait finalement tourné au vinaigre.

La ville australienne de Port Phillip a renommé une plage au nom de Patrick Beach. Il n’y a pas de vanne.

Troyes ne laisse pas filer un taulier en fin de contrat