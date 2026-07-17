Ronaldo pense que CR7 et Neymar sont finito

Le corps finit toujours par gagner. Interrogé sur Cristiano Ronaldo et Neymar dans l’émission Resenha do 9 sur ESPN Brésil, Ronaldo Nazário estime que les deux stars ont peut-être atteint le moment où leur envie de continuer ne suffit plus. « En général, le corps vous avertit lorsque vous n’êtes plus capable de suivre le rythme. Peut-être que Cristiano Ronaldo a encore le niveau pour jouer en Arabie saoudite, mais pour disputer une Coupe du monde, c’est bien plus difficile », a lâché le Brésilien, rappelant que le niveau international exigeait beaucoup plus.

« Le corps décide à notre place »

Le double Ballon d’or a également inclus Neymar dans son constat, estimant que les deux joueurs étaient désormais engagés dans une bataille presque impossible contre leur propre physique. Une situation qu’il connaît bien : « Malgré notre passion, notre amour du football et notre envie de jouer éternellement, je pense qu’au bout du compte, c’est le corps qui décide de tout. Aujourd’hui, je ne joue plus au football parce que mon esprit fonctionne d’une manière que mon corps ne suit pas. »

Dans cette bataille-là, même les Ronaldo finissent par perdre.

« On ne se rend même pas compte qu’on est pourris gâtés avec l’équipe de France »