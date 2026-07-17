Le LOSC va-t-il pouvoir conserver Ayyoub Bouaddi cet été ?

Tout le monde se l’arrache et ce n’est pourtant pas le moment des soldes du mercato. Il ne s’agit pas d’un climatiseur mais bien d’Ayyoub Bouaddi, qui a d’ailleurs bien refroidi les Brésiliens en ouverture de sa Coupe du monde avec le Maroc. Après un tournoi de grand bonhomme pour ses 18 ans, le milieu de terrain attire les convoitises.

« Je n’ai jamais parlé de chiffres parce que ce n’est pas moi qui le fixe (le prix d’une indemnité de transfert), je l’ai dit dans des interviews après le match Maroc-Brésil. Effectivement, il y a très peu de clubs aujourd’hui qui peuvent s’offrir un joueur de la qualité d’Ayyoub », réagissait le président du LOSC Olivier Létang en conférence de presse ce jeudi, pour la présentation du nouvel entraîneur Davide Ancelotti. La note, The Athletic rapporte que Lille l’évalue autour de 100 millions d’euros si un club veut s’attacher les services du milieu de terrain.

Manchester City voudrait Bouaddi

Le média américain ajoutait ce mardi que si Arsenal et Manchester United ont fait partie des clubs en contact avec l’entourage du Marocain lors des douze derniers mois, c’est bien Manchester City qui « fait pression » pour le signer avant qu’il prenne sa décision sur son avenir, attendue prochainement. Contrairement à d’autres clubs intéressés qui envisageaient de conclure un transfert cet été en le laissant au LOSC une saison, les Cityzens préféreraient intégrer directement le natif de Senlis à leur effectif, renforcé par l’arrivée d’Elliot Anderson mais dépourvu de Bernardo Silva.

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Dans ce contexte, Olivier Létang, qui a prolongé son joyau en décembre dernier jusqu’en 2029 et dit refuser toute discussion avec des clubs pour l’instant, a rassuré les fans nordistes : « Il faut avoir une vision globale du projet, de son évolution, dans quel environnement il va se sentir le mieux pour continuer à grandir. Il est heureux, on s’est vus après son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas vous dire ce qu’on s’est dit, mais ma conviction, c’est qu’il y a de fortes chances pour qu’il reste chez nous. Après, il y a des éléments qui font que ce n’est pas possible, mais je me répète : je pense qu’il a de grandes chances de faire la saison avec nous et il serait très heureux de le faire. »

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