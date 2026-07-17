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Un arbitre vénézuélien pour France-Angleterre

ABS
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Un arbitre vénézuélien pour France-Angleterre

Que le tour de l’Amérique du Sud continue ! Après un arbitre argentin contre le Maroc et un Salvadorien contre l’Espagne, c’est un arbitre vénézuélien qui officiera lors de France-Angleterre.

Jesús Valenzuela a été désigné par la FIFA pour arbitrer la petite finale entre les deux sélections européennes. L’homme au sifflet sera accompagné par ses assistants vénézuéliens, Jorge Urrego et Túlio Moreno ainsi que deux arbitres marocains, Jalal Jayed et Zakaria Brinsi, en réserve.

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Il avait arbitré les Bleus en 2022

Valenzuela n’en est pas à son coup d’essai, étant donné qu’il a déjà dirigé trois matchs de cette Coupe du monde : Australie-Turquie (2-0), Bosnie Herzégovine-Qatar (3-1) et Côte d’Ivoire-Norvège (1-2). En 2022, le Vénézuélien avait déjà officié lors d’un match des Bleus : France-Pologne (3-1). Il avait, à l’occasion de ce huitième de finale, dégainé à 3 reprises le carton jaune, dont un pour Aurélien Tchouaméni.

Ne surtout pas rendre DD chafouin pour sa dernière.

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