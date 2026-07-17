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Alerte pollution à New York avant la finale du Mondial

MJ
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Alerte pollution à New York avant la finale du Mondial

Le ciel new yorkais a, lui aussi, décidé de s’en mêler. À deux jours du choc entre l’Espagne et l’Argentine, les fumées provoquées par les incendies au Canada ont recouvert la ville d’un épais nuage et fait grimper l’indice de qualité de l’air au-delà de 200, un niveau considéré comme « très malsain ».

Les autorités de New York et du New Jersey ont émis une alerte sanitaire et conseillé aux habitants de limiter leurs efforts physiques en extérieur. Pas vraiment la meilleure nouvelle pour des footballeurs qui vont devoir jouer 90 minutes, voire plus.

L’Espagne s’est entraînée normalement

Malgré ces conditions, la Roja a maintenu sa séance en plein air jeudi. L’Argentine, elle, ne doit arriver que vendredi à New York. Les premiers effets de la pollution ont déjà été observés lors d’un match de NWSL, interrompu par plusieurs pauses, tandis qu’une rencontre de MLS a été reportée à Chicago. La pluie attendue vendredi devrait dissiper une partie de la fumée, sans totalement écarter les risques liés à la chaleur et à la qualité de l’air.

La FIFA avait promis du spectacle. On ne s’attendait pas à ce genre de fumée.

Trump sera présent pour la finale Espagne-Argentine

MJ

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