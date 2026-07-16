Londres ne laissera pas la banderole argentine sur les Malouines sans réponse

Le match est terminé, mais la bataille sur le terrain diplomatique vient à peine de commencer. Après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1) en demi-finales du Mondial, plusieurs joueurs de l’Albiceleste ont brandi une banderole proclamant que « les Malouines sont argentines ».

Une référence au litige territorial qui oppose les deux pays depuis des décennies. La banderole a ensuite été déposée sur la pelouse par Giovani Lo Celso. Une manifestation politique qui pourrait contrevenir au règlement de la FIFA (et qui a déjà valu une amende de 23 500 euros à la fédération argentine en 2014 après un message similaire) et qui n’a évidemment pas beaucoup amusé Downing Street.

« Une violation flagrante »

Le gouvernement britannique a demandé l’ouverture d’une enquête « approfondie ». « L’un des principes fondamentaux de la Coupe du monde est justement que la politique n’a pas sa place dans le football, a réagi Peter Kyle, secrétaire d’État aux Affaires et au Commerce au micro de la BBC, parlant de « violation flagrante ». Et de continuer : « La Coupe du monde n’est peut-être pas à nous, mais les îles Falkland le sont assurément », avant de souhaiter bonne chance aux deux équipes pour la finale, mais « à l’Espagne en particulier ».

Javier Milei a lui-même pris ses distances avec ce genre de « gestes de patriotisme bon marché », estimant que le conflit territorial devait se régler par la diplomatie. L’archipel, revendiqué par l’Argentine, avait provoqué une guerre entre les deux pays en 1982, faisant plus de 900 morts.

Le genre de prolongation qui fait plus de 2×15 minutes.

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