Un fils Zidane repart en D2 espagnole

Un autre Zidane jouera en deuxième division la saison prochaine. En fin de contrat en juin, Théo Zidane a finalement décidé de prolonger avec Córdoba. Le troisième fils de la famille Zizou restera jusqu’en 2027 dans le club andalou.

Deux saisons pleines à Córdoba

L’ancien joueur de la Castilla va donc continuer en Liga 2 alors que son départ vers l’élite du football espagnol a longtemps été envisagé, avec notamment un intérêt récent de Getafe, comme révélé par L’Equipe.

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En Andalousie, Zidane n’est pas venu pour faire du tourisme. Depuis son arrivée à l’été 2024, le milieu de terrain de 24 ans a joué à 57 reprises pour 5 buts et s’est surtout révélé indispensable dans le onze d’Ivan Ania.

En attendant que le papa retrouve enfin un job.

Zidane veut venir jouer en Ligue 1