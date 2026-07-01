Pronostic France Angleterre : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Pronostic France Angleterre : analyse des forces en présence, historique et notre pari recommandé « France vainqueur » pour ce choc de la Coupe du monde à Miami.

Informations clés France : 3 clean sheets sur 5 derniers matchs, 1 seule défaite (Espagne 0-2).

sur 5 derniers matchs, 1 seule défaite (Espagne 0-2). Angleterre : 4 victoires sur 5, mais une seule clean sheet , 6 buts encaissés.

, 6 buts encaissés. Historique récent favorable aux Bleus : 2 victoires sur les 3 derniers duels.

La France a marqué lors de 4 de ses 5 derniers matchs, Angleterre à chaque match.

Kylian Mbappé, joueur clé pour la France dans ce tournoi.

Infos du match Stade Miami Stadium (Miami, FL, USA) — capacité 64 478 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 20 Entraîneur France Didier Deschamps Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel

La dynamique récente des deux équipes sera déterminante pour ce match de la Coupe du monde disputé à Miami. Sortie en demi-finales sur une défaite nette face à l’Espagne (0-2), la France voit sa série d’invincibilité s’arrêter brutalement après avoir affiché une défense solide et une attaque efficace tout au long du tournoi. Les Bleus, emmenés par Kylian Mbappé, auront à cœur de relever la tête pour terminer la compétition sur une note positive. Côté anglais, la défaite contre l’Argentine (1-2) en demi-finales a également mis fin à un parcours convaincant, marqué par un secteur offensif prolifique mais une défense régulièrement mise à l’épreuve. Sous la houlette de Thomas Tuchel, l’Angleterre a montré de la constance hors de ses bases mais n’a signé qu’un seul clean sheet sur ses cinq derniers matchs. Cette opposition directe met en jeu la capacité de réaction de deux formations ambitieuses, devant un public neutre à Miami.

Pour mieux comprendre le parcours anglais dans ce tournoi, on pourra d’ailleurs lire que l’Angleterre est la seule nation à ne pas être allée en finale après avoir ouvert le score en demi-finales de Coupe du monde.

Forme récente de la France

La France reste solide malgré le revers espagnol

Date Domicile Score Extérieur Résultat 14/07/2026 France 0-2 Espagne D 09/07/2026 France 2-0 Maroc V 04/07/2026 Paraguay 0-1 France V 30/06/2026 France 3-0 Suède V 26/06/2026 Norvège 1-4 France V

Avant la défaite en demi-finales, la France avait aligné quatre victoires consécutives, avec trois clean sheets à la clé. La solidité défensive (3 buts encaissés en 5 matchs) et la capacité à marquer sur différentes phases de jeu ont porté les Bleus jusqu’aux portes de la finale. La seule rencontre où la France n’a pas trouvé le chemin des filets reste celle face à l’Espagne, où le milieu a été pris à défaut dans l’animation comme dans l’impact. Kylian Mbappé demeure le joueur clé du dispositif de Didier Deschamps. Le secteur offensif s’est montré régulier, mais l’équipe devra capitaliser sur sa solidité pour espérer prendre le dessus sur une Angleterre qui encaisse beaucoup mais marque à chaque sortie.

On notera que l’Argentine, bourreau des Anglais en demi-finales, s’est illustrée dans ce tournoi, comme le raconte l’article Lionel Messi, immortel, envoie l’Argentine en finale de Coupe du monde.

Forme récente de l’Angleterre

L’Angleterre, performante à l’extérieur mais friable derrière

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/07/2026 Angleterre 1-2 Argentine D 11/07/2026 Norvège 1-2 Angleterre V 06/07/2026 Mexique 2-3 Angleterre V 01/07/2026 Angleterre 2-1 RD Congo V 27/06/2026 Panama 0-2 Angleterre V

L’Angleterre affiche quatre victoires sur ses cinq dernières rencontres, en inscrivant à chaque fois au moins deux buts. Le revers contre l’Argentine a cependant révélé la perméabilité d’une défense qui n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois sur la période. Les Three Lions brillent par leur efficacité offensive – ils n’ont jamais terminé un match sans marquer récemment – mais laissent systématiquement l’adversaire s’exprimer (seulement un clean sheet). Leur parcours à l’extérieur (3 victoires en 3 rencontres) est un signal fort, mais la tendance à encaisser des buts pourrait peser face à une équipe de France réaliste. Les hommes de Thomas Tuchel devront trouver un meilleur équilibre pour espérer s’imposer face à une équipe tricolore qui a souvent su verrouiller dans les moments clés.

Face-à-face et historique

La France devant dans l’historique récent

Date Domicile Score Extérieur 10/12/2022 Angleterre 1-2 France 13/06/2017 France 3-2 Angleterre 17/11/2015 Angleterre 2-0 France

Sur les trois dernières confrontations, la France s’est imposée à deux reprises, dont une victoire sur le sol anglais lors de la Coupe du monde 2022 (2-1). Les duels récents sont globalement ouverts, avec une moyenne de 3,3 buts par rencontre et un léger ascendant hexagonal. Aucun match nul sur cette séquence : chaque affiche a livré un vainqueur, et les Bleus ont su faire la différence à domicile comme à l’extérieur.

Notre pronostic France – Angleterre

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► Le pari « France vainqueur » est coté à 1,95, soit une probabilité implicite d’environ 51 %. Cette estimation s’appuie sur la série de clean sheets française (3 sur 5 rencontres), le bilan favorable dans l’historique direct (2 victoires sur les 3 derniers duels), ainsi que la bonne gestion des matchs à l’extérieur et sur terrain neutre. En face, l’Angleterre marque systématiquement, mais son unique clean sheet sur la même période illustre une fragilité défensive persistante. Reste que le potentiel offensif anglais, capable de faire sauter n’importe quelle défense, demeure un réel facteur de risque pour ce pari.

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Aucun pari n’est sans aléa, surtout lors d’une affiche de ce niveau où la réaction psychologique après une demi-finale perdue peut inverser la dynamique. Le pronostic France – Angleterre s’annonce donc indécis, même si la solidité défensive des Bleus pourrait faire la différence dans cette Coupe du monde disputée à Miami.

Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes