Les larmes de Lautaro Martínez

Les nerfs qui lâchent. Artisan majeur de la qualification de l’Argentine pour sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive face à l’Angleterre (1-2), Lautaro Martínez s’est effondré en larmes au micro de Telemundo.

Embed t.co

Au nom de la mère, des enfants et des certitudes

« J’ai toujours rêvé de marquer un but comme celui-là. C’est fou. Cette Argentine est folle, cette équipe est folle », a-t-il peiné à articuler. Dans ce moment particulièrement émouvant pour lui, El Toro a dédié son but à sa mère et à ses enfants : « À ma mère, qui depuis le jour où je suis parti au Racing n’a jamais cessé de refaire mon lit quand je rentrais à la maison. Pour moi, cela vaut plus qu’un but, plus qu’une finale. Et aussi à mes enfants, qui m’ont changé la vie. Depuis leur arrivée, j’ai ralenti, je profite de tout beaucoup plus. Ma fille m’a fait ralentir, mon fils encore davantage. Aujourd’hui, je suis un homme qui savoure la vie. »

En revanche, l’attaquant de l’Inter avait senti que ce match serait le sien, comme il l’a confié au coup de sifflet final : « J’en ai toujours rêvé, je te le jure. Je vous l’avais dit qu’un de mes buts allait arriver. Je l’avais aussi dit à Facundo Medina sur le banc : je lui avais dit que j’allais entrer et marquer le but de la victoire. Aujourd’hui, c’est tombé sur moi. Maintenant que je suis plus calme, je peux dire que cette équipe continue de montrer de quel bois elle se chauffe. »

Les Espagnols sont prévenus.

Nouvelle polémique en vue pour les Argentins ?