Les statistiques fantomatiques des attaquants anglais

C’est peu. Alors qu’Anthony Gordon a inscrit l’unique but de la rencontre côté anglais (1-2), les forces offensives des Three Lions que sont Harry Kane et Jude Bellingham n’ont généré que 0,02 expected goal en plus de 90 minutes.

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Lionel Messi encore décisif

Au total, l’Angleterre n’a généré que 0,53 expected goal. Lionel Messi, double passeur décisif ce mercredi soir, a généré 0,86 passe décisive attendue, soit plus que l’ensemble de l’équipe anglaise.

Le sens de l’histoire.

Harry Kane traîne son spleen