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Coup double pour Gérard Lopez

LB
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Coup double pour Gérard Lopez

Jamais deux sans trois ? Après la confirmation de la rétrogradation de Bordeaux en Régional 1 par la DNCG ce mercredi, Boavista, le club portugais détenu par Gérard Lopez, va également devoir cesser son activité.

Les dirigeants n’ont pas soldé leurs dettes

Les dirigeants de Boavista n’ont pas réglé sa cotisation mensuelle de 55 000 euros alors que le club est visé par une procédure d’insolvabilité. La justice portugaise a donc contraint les Damiers à mettre fin à leurs activités sportives. Selon O Jogo, le club pourra continuer à fonctionner normalement jusqu’à la fin du mois de juillet, après quoi il devra remettre les clés des locaux « vides de toute personne et de tout bien » au 31 juillet. La suite devrait être la prononciation de la dissolution et de la liquidation de Boavista.

123 ans d’existence, six ans pour tout détruire. Une spécialité pour Gérard Lopez.

Le club de Boavista pourrait disparaître

LB

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