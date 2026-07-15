S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Angleterre

Rooney trouve que le meilleur joueur du Mondial n'a pas le niveau de Mbappé

NB
5 Réactions
Rooney trouve que le meilleur joueur du Mondial n'a pas le niveau de Mbappé

Lui sait ce qu’est une Coupe du monde, pas une demi-finale. C’est peut-être la raison pour laquelle Wayne Rooney, trois Mondiaux et un quart de finale au max du max (2006), est dithyrambique à l’égard de Jude Bellingham, à quelques heures de la demi-finale des Three Lions contre l’Argentine.

Mbappé reste devant

« Quand vous regardez la compétition et les gros joueurs, vous savez à quoi vous attendre avec certains de ces gros joueurs : pas forcément les replis défensifs, explique dans un podcast de la BBC l’ancien capitaine de l’Angleterre (120 sélections, 53 buts). Avec Jude, tout est une question d’énergie, de passion, de désir, de volonté. Et c’est comme ça qu’il est récompensé, pour tout ça. C’est ce à quoi les fans s’identifient, surtout les Anglais. Ils veulent des joueurs qui travaillent pour l’équipe et pour le fanion. »

Embed t.co

Interrogé sur le fait qu’il serait le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, l’ancien attaquant de Manchester United considère que Jude Bellingham a été « le meilleur du tournoi ». « Si vous parlez du meilleur joueur du monde, vous regardez quelqu’un comme Mbappé, comme Haaland, mais il n’a pas tout à fait atteint leur niveau au Real Madrid cette saison », a ensuite tempéré le British qui n’est plus entraîneur depuis 2024.

Hey Jude beat them.

En direct : Angleterre - Argentine (0-0)

NB

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Logo de l'équipe Angleterre
Tuchel en scène
  • Mondial 2026
  • Demies
  • Angleterre-Argentine
Tuchel en scène

Tuchel en scène

Tuchel en scène
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt THIBAUT (Pinot) noir

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
77
99

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.