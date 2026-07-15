Rooney trouve que le meilleur joueur du Mondial n'a pas le niveau de Mbappé

Lui sait ce qu’est une Coupe du monde, pas une demi-finale. C’est peut-être la raison pour laquelle Wayne Rooney, trois Mondiaux et un quart de finale au max du max (2006), est dithyrambique à l’égard de Jude Bellingham, à quelques heures de la demi-finale des Three Lions contre l’Argentine.

Mbappé reste devant

« Quand vous regardez la compétition et les gros joueurs, vous savez à quoi vous attendre avec certains de ces gros joueurs : pas forcément les replis défensifs, explique dans un podcast de la BBC l’ancien capitaine de l’Angleterre (120 sélections, 53 buts). Avec Jude, tout est une question d’énergie, de passion, de désir, de volonté. Et c’est comme ça qu’il est récompensé, pour tout ça. C’est ce à quoi les fans s’identifient, surtout les Anglais. Ils veulent des joueurs qui travaillent pour l’équipe et pour le fanion. »

Embed t.co

Interrogé sur le fait qu’il serait le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, l’ancien attaquant de Manchester United considère que Jude Bellingham a été « le meilleur du tournoi ». « Si vous parlez du meilleur joueur du monde, vous regardez quelqu’un comme Mbappé, comme Haaland, mais il n’a pas tout à fait atteint leur niveau au Real Madrid cette saison », a ensuite tempéré le British qui n’est plus entraîneur depuis 2024.

Hey Jude beat them.

En direct : Angleterre - Argentine (0-0)