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Diani passe des Lyonnes aux Lionesses

MJ
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Diani passe des Lyonnes aux Lionesses

Un changement de langue, mais pas vraiment de patronne. London City Lionesses a officialisé le transfert définitif de Kadidiatou Diani en provenance d’OL Lyonnes. À 31 ans, l’attaquante française s’est engagée pour trois saisons. Arrivée dans le Rhône en 2023, elle repart avec plusieurs titres de championne de France, une Coupe de France et un Trophée des championnes. Les deux clubs appartenant au groupe Kynisca de Michele Kang, le déménagement reste donc en famille.

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La sixième recrue de l’été

Diani rejoint un effectif qui a déjà accueilli Alexia Putellas et Mapi León cet été. L’internationale française dit avoir été séduite par l’ambition du club londonien, dont l’objectif est désormais de se qualifier pour la Ligue des champions et de décrocher ses premiers trophées. Rien que ça.

Pour passer de Lyon à Londres, il suffisait finalement de traduire « Lionnes ».

OL Lyonnes perd une internationale française

MJ

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