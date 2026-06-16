La capitaine de l’Écosse débarque à Lyon

Encore du renfort pour la superteam lyonnaise. L’OL Lyonnes a annoncé ce mardi l’arrivée de Caroline Weir pour les trois prochaines saisons. La milieu écossaise arrive libre en provenance du Real Madrid. Avec 63 buts en 125 matchs toutes compétitions confondues, Weir est tout simplement devenue la meilleure buteuse de l’histoire du club madrilène. Élue meilleure joueuse du Real en 2023 et 2025, nommée au Ballon d’or l’an dernier, la capitaine de l’Écosse débarque donc dans le Rhône avec un CV très chargé.

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Un projet qui lui correspond

« Le projet m’a immédiatement séduite, car l’ambition du club me correspond », a expliqué la joueuse dans le communiqué du club. Traduction : Lyon veut regagner l’Europe, et Weir n’est pas vraiment venue pour découvrir les bouchons lyonnais. Après Arsenal, Manchester City et le Real Madrid, l’Écossaise va donc découvrir la Première Ligue avec une idée assez simple : ajouter encore un peu plus de talent dans une équipe qui n’en manquait déjà pas vraiment.

Weir l’infini et au-delà.

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