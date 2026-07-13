OL Lyonnes perd une internationale française

Les chaises musicales continuent. Trois ans après son arrivée en provenance du PSG, Kadidiatou Diani a annoncé son départ d’OL Lyonnes dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux lundi soir. L’internationale française de 31 ans (41 buts) s’en va un an avant la fin de son contrat, sans préciser pour le moment quel sera son futur club.

« Je ne sais pas par où commencer… Je sais pas comment vous le dire… J’avais juste envie de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous m’avez fait vivre ici. J’ai rencontré des personnes incroyables, formidables, j’ai grandi aussi. J’ai beaucoup appris et je garderai tellement mais tellement de souvenirs avec moi », dit Kadidiatou Diani.

« Pas un adieu, juste un petit au revoir »

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« À tous les supporters, merci d’avoir été toujours là, dans les bons comme dans les moments les plus compliqués. Vous allez vraiment mais vraiment me manquer. Lyon aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Ce n’est pas un adieu, c’est juste un petit au revoir. Alors prenez soin de vous et encore merci du fond du cœur », a-t-elle poursuivi.

Blessée au genou droit lors de la demi-finale de Ligue des champions puis opérée, l’attaquante tricolore avait manqué les derniers matchs au mois de mai, mais elle a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 16 matchs lors de cette dernière saison à OL Lyonnes. Avec les Fenottes, elle a remporté cinq trophées dont trois titres de championnat consécutif.

Direction l’Angleterre, les États-Unis ou une autre destination ? Réponse a priori dans les prochains jours.

Une belle pioche pour OL Lyonnes