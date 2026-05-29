OL Lyonnes sans pitié avec le Paris FC pour conserver son titre

OL Lyonnes 5-0 Paris FC

Buts : Chawinga (11e et 17e) et Dumornay (22e, 60e et 89e)

19, le compte est bon. Le suspense n’aura pas duré longtemps dans cette finale de Première Ligue, dans laquelle OL Lyonnes a rapidement mis la tête du Paris FC sous l’eau (5-0). Dans un Groupama Stadium aux anges, les Lyonnaises s’offrent un dix-neuvième sacre en vingt saisons, une domination totale et sans partage à l’échelle nationale complétée par les victoires en coupe et lors du Trophée des championnes.

La rencontre choisit très vite son camp. Supérieures, les finalistes malheureuses de la Ligue des champions s’en remettent à Tabitha Chawinga pour prendre un avantage conséquent. D’une frappe croisée (1-0, 11e) puis à la réception d’un centre de Lindsey Heaps, passeuse pour son dernier match dans l’Hexagone (2-0, 17e), l’ancienne buteuse du PSG plie déjà l’affaire. Surtout quand la meilleure joueuse de la saison, Melchie Dumornay, illumine Décines d’une frappe en pleine lucarne après avoir repiqué depuis le couloir gauche (3-0, 22e).

C'EST QUOI CETTE FRAPPE EXTRAORDINAIRE ??? 🤯 Melchie Dumornay et les Lyonnes de l'OL font sombrer le Paris FC, la suite de cette finale folle sur CANAL 📺#ArkemaPL | #OLPFC pic.twitter.com/raiVJDeXVr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 29, 2026

Melchie ! Melchie ! Melchie !

L’affaire est entendue, et le reste de la soirée n’offrira pas de renversement complètement fou. Clara Mateo et ses coéquipières n’y pourront rien : les Rhodaniennes sont au-dessus et se contentent désormais de gérer leur avance, dans le sillage d’une Dumornay intenable. Pour le spectacle, l’Haïtienne s’offre elle aussi un doublé après un centre de Vicki Becho, histoire de régaler encore un peu plus les spectateurs présents en tribune (4-0, 60e). Puis un triplé, le premier de sa carrière à Lyon, dans les derniers instants (5-0, 89e) afin de planer définitivement sur cette finale à sens unique.

Merci Melchie !

Une cadre d’OL Lyonnes forfait pour la finale de Première Ligue