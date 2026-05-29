Le lieu du Trophée des champions décidé à pile ou face ?

Quelqu’un a une pièce pour la LFP ? Parce qu’il n’y a pas que la Ligue des champions et la Coupe du monde dans la vie, il ne faut pas oublier notre cher football français. En août prochain, le coup d’envoi de la saison 2026-2027 de football français sera donné par l’alléchant Trophée des champions entre le PSG, champion de France en titre, et le RC Lens, récent vainqueur inédit de la Coupe de France. Mais où se jouera donc cette finale ?

La nouvelle idée de génie de la LFP

À Abidjan ? Non. À Montréal ? Déjà fait. Shenzhen ou Doha ? Même problème. Cette saison, la Ligue de football professionnel a décidément très envie d’innover. Après avoir donné la saveur du pot de départ de Martine de la compta à la célébration du titre de champion du PSG au Stade Jean-Bouin, l’instance prévoirait une nouvelle technique pour choisir le lieu du Trophée des champions : un tirage au sort. D’après les informations de La Voix du Nord, la LFP ciblerait les stades respectifs des deux protagonistes et pourrait laisser le hasard (oui, oui) départager le Parc des Princes et le Stade Bollaert-Delelis.

Alors, quelle sera la prochaine idée brillante de la LFP ? Tirage aux boules les yeux fermés ? Faites vos jeux !

Le PSG coiffe sa couronne de champion de France à Lens