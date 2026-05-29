Mauvaise nouvelle pour les fans de Roland-Garros et du PSG

Un samedi après-midi très spécial. Héros de ce jeudi, porte d’Auteuil, Moïse Kouamé n’avait qu’un seul souhait pour son prochain tour contre Alejandro Tabilo : ne pas jouer en même temps que la finale de la Ligue des champions.

Pas de cadeau de la part de Mauresmo

Planifié en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen par les organisateurs du tournoi, le tennisman de 17 ans devrait rater ce choc des étoiles. En effet, le premier match débutera à 11 heures et il faudrait donc que les trois rencontres soient jouées en l’espace de sept heures. Ce qui est très peu probable.

De son côté, l’autre grande supportrice des champions d’Europe (au moins jusqu’à samedi), Diane Parry, devrait pouvoir admirer le spectacle puisqu’elle jouera en deuxième rotation. Léger traitement de faveur grâce à son nom.

Il reste toujours le live So Foot pour se tenir au courant.

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