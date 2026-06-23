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L’Iran autorisé à voyager plus tôt avant son match face à l’Égypte

LB
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L’Iran autorisé à voyager plus tôt avant son match face à l’Égypte

Enfin du bon sens ? Le ministère américain de la Sécurité intérieur a annoncé ce mardi que la sélection iranienne sera autorisée à se rendre à Seattle deux jours avant son dernier match de poule contre l’Égypte.

Une obligation de quitter le territoire dès la fin de la rencontre

Depuis le début de la compétition, la Team Melli a établi son camp de base à Tijuana, au Mexique après les difficultés pour obtenir les visas en temps et en heure pour entrer aux États-Unis. Si depuis, la situation s’est partiellement résolue avec des visas de 24h délivrés à la délégation iranienne par le gouvernement Trump, la Team Melli n’a cessé de dénoncer les difficultés d’organisation lors des deux dernières rencontres. Un assouplissement salutaire pour les Iraniens qui sont toujours en course pour se qualifier pour les 16es de finale après leur nul face à la Nouvelle-Zélande (2-2) et à la Belgique (0-0).

« Pour le troisième match de l’équipe iranienne à Seattle le 26 juin, il a été permis à l’équipe d’entrer aux États-Unis deux jours avant la rencontre », a expliqué un porte-parole du ministère. La sélection iranienne a confirmé de son côté qu’elle quitterait Tijuana ce mercredi. En revanche, le gouvernement américain a confirmé que les Iraniens devraient repartir « le jour où le match prend fin »

Un pas en avant, deux pas en arrière.

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LB

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