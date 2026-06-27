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La sélection iranienne a laissé une lettre dans son vestiaire

LB
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La sélection iranienne a laissé une lettre dans son vestiaire

Un match de fierté. Après son nul face à l’Égypte (1-1), la sélection iranienne a laissé une lettre dans son vestiaire pour remercier aussi bien la ville de Seattle que les supporters de la Team Melli, ainsi que d’exprimer la fierté d’avoir représenté l’Iran lors de la compétition, tout comme elle l’avait fait après le match contre la Belgique (0-0).

Des remerciements et de la fierté

La lettre rédigée en anglais et diffusée par la télévision publique iranienne est plus douce que la prise de parole de Mehdi Taremi après la rencontre qui a notamment fustigé l’organisation du Mondial et les injustices subies. « Nous venons d’Iran, une terre qui a depuis des milliers d’années placé l’honneur au-dessus de la victoire », est-il écrit dans le début de la missive. La suite exprime la fierté d’avoir pu disputer cette compétition : « Pour nous, le football n’est pas seulement une compétition de résultats, mais un test de caractère », ainsi qu’un remerciement chaleureux à tous leurs supporters : «  tous les Iraniens qui ont donné leurs cœurs, leurs voix et leur être tout entier à l’Iran. L’Iran est toujours debout ».

La lettre fait tout de même référence à la guerre qui oppose le pays aux Etats-Unis depuis plusieurs mois. Comme l’AFP le rapporte, les auteurs ont inscrit en rouge à côté du texte « #168 » et « #Minab », qui se rapportent au bombardement d’une école de la ville le 28 février qui a tué 155 personnes, dont 120 enfants selon les autorités du régime. Le nom de certains pays ont également été annotés en rouge, à l’instar de l’Ouzbékistan, la Croatie, le Nigeria et le Ghana avec écrit en bas « #hero ». La Team Melli ne sait pas encore si son parcours dans cette Coupe du monde se poursuivra en 16es de finale après avoir terminé 3e de son groupe.

Affaire à suivre.

 

Pourquoi voit-on autant de buts de loin dans cette Coupe du monde ?

LB

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