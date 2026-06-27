Maxence Lacroix écrit l’histoire

Une première à plus d’un titre ! Non content de fêter son premier match en Coupe du monde contre la Norvège, avec une titularisation et la première place du groupe à la clé, Maxence Lacroix est tout simplement entré dans l’histoire de la Coupe du monde.

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Pourquoi ? Simplement parce qu’il est devenu le premier jouer non grec à évoluer au Mondial en ayant un « x » dans son prénom ET dans son nom. Une sacrée perf seulement réalisée par trois autres joueurs dans l’histoire, tous Grecs donc : Alexios Alexandris, Alexandros Alexiou et Alexandros Alexoudis en 1994.

Ça ne ferait pas grimper sa valeur marchande de 10 millions tout ça ?

Fin de carrière pour un ex-international français