Pronostic Panama Angleterre : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Ce samedi 27 juin, à 23 heures, le Panama et l’Angleterre terminent leur phase de poules de la Coupe du monde 2026 en s’affrontant. Découvrez notre analyse, les meilleures cotes et notre pari recommandé : Angleterre vainqueur ou Rashford buteur.

Informations clés Le Panama n’a pas marqué un seul but en deux matchs et reste à 0 point.

L’Angleterre vise la première place de groupes.

Lors du dernier Angleterre-Panama, en 2018, les Anglais ont gagné 6-1.

Marcus Rashford probable titulaire, Saka toujours gêné.

Le Panama a encaissé 11 buts sur ses 5 derniers matchs.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité de 80 663 places Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Panama Thomas Christiansen Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel

Déjà éliminés, les Panaméens n’ont pas trouvé le chemin des filets une seule fois au cours de leurs deux premiers matchs. Zéro point, zéro but : la marche mondiale reste haute. En face, l’Angleterre de Thomas Tuchel vise la première place du groupe après un nul sans saveur contre le Ghana (0-0) mais une démonstration offensive contre la Croatie (4-2). L’enjeu n’est pas le même : les Anglais veulent finir en tête et attendent un réveil de leurs leaders offensifs. Le Panama va surtout tenter de sauver l’honneur.

Forme récente du Panama

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Panama 0-1 Croatie D 17/06/2026 Ghana 1-0 Panama D 06/06/2026 Panama 1-1 Bosnie-Herzégovine N 04/06/2026 Panama 4-2 Dominican Republic V 31/05/2026 Brésil 6-2 Panama D

Quatre buts inscrits contre la République dominicaine en préparation, puis plus rien. Le Panama reste sur deux défaites sans marquer. La défense a pris l’eau contre le Brésil (2-6) et vient d’enchaîner cinq matchs sans clean sheet. L’attaque s’est éteinte au pire moment, au cœur d’une Coupe du monde où la sélection de Thomas Christiansen n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Le 5-4-1 attendu ne suffira sans doute pas à contenir une attaque du calibre anglais.

Forme récente de l’Angleterre

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Angleterre 0-0 Ghana N 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie V 10/06/2026 Angleterre 3-0 Costa Rica V 06/06/2026 Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande V 31/03/2026 Angleterre 0-1 Japon D

Trois victoires nettes, dont deux clean sheets, puis un nul stérile contre le Ghana : les Anglais ont alterné puissance offensive et solidité. Harry Kane reste le danger numéro un, mais Marcus Rashford et Noni Madueke pourraient profiter de la rotation. La défense de Tuchel n’a concédé que trois buts lors des cinq derniers matchs. Sans Saka, toujours diminué, le secteur offensif garde des arguments.

Si vous suivez la compétition, vous pouvez lire aussi pourquoi Lionel Messi n’est pas le meilleur buteur de la Coupe du monde 2026.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 24/06/2018 Angleterre 6-1 Panama

Seul précédent entre les deux sélections : un 6-1 lourd, encaissé par le Panama lors du Mondial 2018. L’écart de niveau était criant. Le Panama n’a jamais su contenir l’attaque anglaise et n’a pas montré de signe de progrès depuis. Ce nouvel affrontement Angleterre-Panama s’annonce donc déséquilibré.

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Le pari sur Marcus Rashford buteur est coté à 2,52. La défense du Panama a cédé huit fois sur les trois dernières rencontres. Rashford, aligné devant, peut profiter d’une opposition déjà éliminée pour se mettre en valeur. Mais la rotation offensive peut rendre le pari incertain jusqu’au coup d’envoi.

Le football réserve toujours son lot de surprises : aucun pari n’est sans risque, même face à un Panama déjà hors course. Pour ce pronostic Panama-Angleterre, l’option Angleterre vainqueur semble la plus sûre, tandis que le pari Rashford buteur propose une cote intéressante pour les amateurs de sensations.

En direct : Panama-Angleterre (0-0)