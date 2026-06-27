Privé de visa, le photographe du Sénégal ne baisse pas les bras

Photographiés, à la télé ! Si le Sénégal s’est appliqué pour se donner toutes les chances de passer en seizièmes face à l’Irak et s’est finalement qualifié dans la nuit de vendredi à samedi, tout le monde n’en était pas. En effet, le photographe de la délégation sénégalaise, privé de visa pour entrer au Canada, n’a pas pu se joindre à l’équipe pour ce dernier match de poule.

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Sidy Talla de son prénom n’a pas pour autant baissé les bras et a tout de même souhaité continuer son activité…devant son poste de télé ! On peut ainsi le voir, chasuble de photographe sur le dos évidemment, prendre des clichés des Lions de la Teranga. Ces derniers lui ont en retour offert le meilleur des cadeaux : la qualif et un tour de plus !

En croisant les doigts pour que les clichés soient un jour publiés !

Le Sénégal file en seizièmes !