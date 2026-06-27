Marcelo Bielsa en avait gros sur la patate

El loco à bout de souffle. Coach malheureux de l’Uruguay, et éliminé après la défaite des siens face à l’Espagne, Marcelo Bielsa a vu rouge au coup de sifflet final. En interview bord terrain, l’ancien coach de Leeds ou de l’OM s’est ainsi emporté contre un technicien, un peu trop lent à se mettre en place. Un « Vas-y d’un coup ! », les yeux révulsés est ainsi sorti de la bouche du sélectionneur, rarement aussi énervé devant la presse.

« Je ne laisserai rien au football uruguayen »

S’il lui a fallu justifier les sorties de Valverde ou de Muslera, cadres à la dérive, « ce n’est pas moi qui ai pris la décision (de sortir son gardien, NDLR) il l’a prise lui-même », il a surtout concédé ne pas avoir « réussi à tirer parti du potentiel de l’Uruguay et de ses joueurs ».

En conférence de presse, il est surtout apparu abattu et a posé un regard froid sur son bilan comme sélectionneur : « Je ne laisserai rien au football uruguayen. Tout apport d’un sélectionneur qui travaille depuis trois ans ne compte pas si on n’obtient pas de résultats : la quatrième place lors des qualifications n’a eu aucune valeur, la troisième place à la Copa América n’a eu aucune valeur et, évidemment, cette performance, je n’ai pas besoin de la commenter. »

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Frustré par le manque d’efficacité offensive des siens, qui auront tout de même donné les trois buts concédés contre le Cap-Vert et l’Espagne, il n’a pas ménagé sa monture. « Nous avions un groupe de joueurs de qualité. En dépit du travail, de l’effort et du dévouement, je n’ai pas réussi », a-t-il aussi lâché, la mort dans l’âme. Déjà pas vraiment soutenu par son groupe avant l’élimination, on peut, sans trop s’avancer, imaginer que c’était son dernier match avec la Celeste.

Et si c’était le dernier match en carrière de celui qui en savait trop ?

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