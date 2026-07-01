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Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay

MJ
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Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay

Marcelo Bielsa est parti comme il a entraîné : en laissant tout le monde avec un mal de crâne. Après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, El Loco a annoncé son départ de la Celeste, avant de vider son sac en conférence de presse.

L’ancien coach de l’OM a d’abord assumé l’échec. « Nous avons déçu les supporters », a-t-il reconnu, après un Mondial terminé sans la moindre victoire pour l’Uruguay. Deux nuls contre l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), puis une défaite contre l’Espagne (1-0), et rideau.

Les joueurs avaient demandé des changements

Bielsa a aussi tenu à raconter l’envers du décor. Selon lui, plusieurs joueurs avaient demandé à ne plus s’entraîner en deux groupes séparés, comme il le voulait, et à réduire le nombre de causeries. Deux demandes acceptées par l’Argentin, qui assure que ces tensions n’expliquent pas l’élimination. Il a quand même pris le temps de les détailler.

El Loco a aussi évoqué les cas Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta et Federico Valverde, niant tout conflit avec ce dernier. « Je n’ai jamais eu de problème avec Valverde », a-t-il assuré, alors que ses relations avec le Madrilène étaient présentées comme bouillantes.

El grupo vive bien.

La Fédération uruguayenne dément une drôle de rumeur

MJ

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