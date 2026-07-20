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Six nations qualifiées d'office pour la prochaine Coupe du monde

LB
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Six nations qualifiées d'office pour la prochaine Coupe du monde

Reste à connaître le nombre d’équipes finales. Avant même que les qualifications pour la prochaine édition de la Coupe du monde, on connait déjà six équipes qui sont assurées d’être présentes en 2030.

Trois pays organisateurs et trois hôtes ponctuels

Pour sa 24e édition, le Mondial sera co-organisé par le Portugal, le Maroc et les champions du monde espagnols. En revanche, trois matchs seront également organisés sur le continent sud-américain : un en Argentine, un au Paraguay et le match d’ouverture en Uruguay pour fêter le centenaire de la création de la compétition. Les six pays sont donc qualifiés d’office pour la prochaine Coupe du monde.

Six pays, trois continents, what else ?

La Roja plébiscitée à Madrid

LB

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