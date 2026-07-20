La Roja plébiscitée à Madrid

Ça fait beaucoup là non ? Alors que les célébrations du titre de champion du monde de l’Espagne battent leur plein à Madrid ce lundi, l’AFP rapporte que plus d’un million de personnes se sont massées dans les rues de la capitale espagnole.

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Scènes de liesse dans la capitale espagnole

Après avoir rencontré la famille royale et le président du gouvernement espagnol, les champions du monde s’offrent un bain de foule dans Madrid sur un bus à impériale. La préfecture madrilène indique estimer « à plus d’un million le nombre de supporters dans les rues de Madrid ». Pour le moment, joueurs et staff poursuivent leur tour de ville sur un bus à impériale avant de rejoindre la place Cibeles où les festivités devraient se poursuivre durant une large partie de la soirée voire de la nuit.

La fête ne fait que de commencer.

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