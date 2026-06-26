Les joueurs uruguayens se révoltent contre Bielsa

Voici comment rendre fou El Loco. À l’approche de la rencontre couperet face à l’Espagne ce samedi (2 h), les cadres de la sélection uruguayenne auraient provoqué une réunion avec leur coach, Marcelo Bielsa, pour remettre en cause ses méthodes, d’après El Espectador Deportes, un média uruguayen.

Les exigences physiques remises en cause

Cette réunion aurait été provoquée par Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde. En cause : les exigences physiques de l’entraîneur argentin seraient à l’origine de nombreux bobos et engendreraient une fatigue importante les empêchant d’arriver dans les meilleures conditions lors des matchs.

D’autres médias spécialisés sur la Celeste affirment qu’El Loco aurait grandement été agacé par cette entrevue. Il accuserait les joueurs de vouloir sa peau, notamment à cause de la non sélection de Luis Suárez et Nahitan Nández pour le Mondial.

Jouer la qualif dans cette ambiance… Sympa.

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