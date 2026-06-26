S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr.H
  • Uruguay-Espagne

Les joueurs uruguayens se révoltent contre Bielsa

EM
Réactions
Les joueurs uruguayens se révoltent contre Bielsa

Voici comment rendre fou El Loco. À l’approche de la rencontre couperet face à l’Espagne ce samedi (2 h), les cadres de la sélection uruguayenne auraient provoqué une réunion avec leur coach, Marcelo Bielsa, pour remettre en cause ses méthodes, d’après El Espectador Deportes, un média uruguayen.

Les exigences physiques remises en cause

Cette réunion aurait été provoquée par Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde. En cause : les exigences physiques de l’entraîneur argentin seraient à l’origine de nombreux bobos et engendreraient une fatigue importante les empêchant d’arriver dans les meilleures conditions lors des matchs.

D’autres médias spécialisés sur la Celeste affirment qu’El Loco aurait grandement été agacé par cette entrevue. Il accuserait les joueurs de vouloir sa peau, notamment à cause de la non sélection de Luis Suárez et Nahitan Nández pour le Mondial.

Jouer la qualif dans cette ambiance… Sympa.

Pronostic Uruguay Espagne : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

EM

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Club #125 – Mondial 2026, Ton Guide Ultime

à partir de 5.95€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.