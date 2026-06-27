Le Sénégal file en seizièmes !

Ils ont eu raison d’appuyer sur le champignon ! Dans l’obligation de s’imposer largement contre l’Irak pour croire en leur qualification, les Sénégalais ont fait le job vendredi soir. La suite ? L’attente de voir les résultats de leurs rivaux dans la course aux huit premiers spots qualificatifs pour les troisièmes de poule. Et si on dit que la nuit porte conseil, elle envoie aussi en seizièmes ! Grâce aux résultats que ceux en manque de sommeil auront logiquement au réveil, voilà que les Lions de la Teranga sont qualifiés pour le prochain tour.

Cinquièmes meilleurs troisièmes, les Sénégalais ne peuvent plus être dépassés que par trois équipes, de quoi s’assurer une place dans les huit. De quoi mettre les déceptions des deux premiers matchs de côté et passer à autre chose. Désormais, un autre tournoi commence et tout est remis à zéro, alors que Pape Thiaw aura certainement quelques choix forts à faire dans son onze de départ.

Le sélectionneur avait donc raison de se montrer fier de ses hommes.

Pape Thiaw est fier de ses hommes