On va bientôt connaître le vainqueur de la dernière CAN

Bientôt la fin d’un grand feuilleton ?

Comme attendu, le jugement final du TAS de Lausanne quant au litige entre le Maroc et le Sénégal concernant la finale de la CAN 2025 aura lieu en octobre. L’instance a retenu la date du 8 octobre pour commencer l’examen du recours fait par la fédération sénégalaise contestant la décision de la CAF de sacrer le Maroc. Cependant, aucune décision ne sera rendue ce jour-là. Les délibérations, elles, auront logiquement lieu plus tard. Dans son communiqué, le TAS a précisé que les jugements se feront à huis clos.

Tout se jouera sur l’article 82 du règlement de la CAN

Pour rappel, la CAF avait décidé de donner le titre au Maroc après avoir estimé que les Sénégalais avaient enfreint l’article 82 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations. Ce dernier stipule notamment que si une équipe venait à sortir du terrain sans autorisation du corps arbitral, « elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours ». Lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi, Patrice Motsepe a affirmé que la CAF allait respecter les décisions du TAS.

Vivement la fin de cette affaire !

Des nouvelles de l’appel du Sénégal devant le TAS