S’abonner au mag
  • International
  • Italie

Pep Guardiola a donné sa réponse définitive à l'Italie

ABS
6 Réactions
Pep Guardiola a donné sa réponse définitive à l'Italie

Non, on ne verra pas Pep chanter Fratelli d’Italia. Longtemps attendu sur le banc de la Nazionale, Pep Guardiola ne sera pas le prochain sélectionneur de l’Italie. Selon La Gazzetta Dello Sport, le Pep ne ne sentait pas prêt de prendre les rênes de la sélection italienne, assurant être « honoré » mais « ne pas le sentir ». 

Pour le média italien, ce choix s’explique en grande partie par le besoin de repos ressenti par un coach qui sort de dix années, on le sait, éreintantes du côté de Manchester City. Et pourtant, La Gazzetta Dello Sport affirme que Guardiola a longtemps voulu donner son oui à la fédération italienne.

Le plan B Pirlo ?

Le plan B du duo Maldini-Leonardo s’appelle Andrea Pirlo. La légende de la Juve, actuellement sur le banc du Dubai United, serait considéré par la FIGC comme l’homme de la situation pour insuffler une nouvelle philosophie footballistique au sein de la sélection italienne.

Cette probable future expérience à la tête de la Nazionale pour Pirlo sera évidemment déterminante pour la suite de sa carrière d’entraîneur, lui qui n’avait pas su totalement convaincre lors de son passage sur le banc de la Juve.

Les retrouvailles Guardiola-Klopp attendront.

L’Italie a aussi tenté le coup Ancelotti

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série So Foot Tactique - réédition 1000 ex.

à partir de 16.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.