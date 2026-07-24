Pep Guardiola a donné sa réponse définitive à l'Italie

Non, on ne verra pas Pep chanter Fratelli d’Italia. Longtemps attendu sur le banc de la Nazionale, Pep Guardiola ne sera pas le prochain sélectionneur de l’Italie. Selon La Gazzetta Dello Sport, le Pep ne ne sentait pas prêt de prendre les rênes de la sélection italienne, assurant être « honoré » mais « ne pas le sentir ».

Pour le média italien, ce choix s’explique en grande partie par le besoin de repos ressenti par un coach qui sort de dix années, on le sait, éreintantes du côté de Manchester City. Et pourtant, La Gazzetta Dello Sport affirme que Guardiola a longtemps voulu donner son oui à la fédération italienne.

Le plan B Pirlo ?

Le plan B du duo Maldini-Leonardo s’appelle Andrea Pirlo. La légende de la Juve, actuellement sur le banc du Dubai United, serait considéré par la FIGC comme l’homme de la situation pour insuffler une nouvelle philosophie footballistique au sein de la sélection italienne.

Cette probable future expérience à la tête de la Nazionale pour Pirlo sera évidemment déterminante pour la suite de sa carrière d’entraîneur, lui qui n’avait pas su totalement convaincre lors de son passage sur le banc de la Juve.

Les retrouvailles Guardiola-Klopp attendront.

L’Italie a aussi tenté le coup Ancelotti