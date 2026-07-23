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Benfica perd d'entrée, Besiktas assure : les résultats de la soirée en Ligue Europa

TM
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Benfica perd d'entrée, Besiktas assure : les résultats de la soirée en Ligue Europa

Les Aigles déplumés. Sale soirée pour Benfica. Pour leur premier match européen de la saison, les Portugais n’ont pas fait le poids face à Saint-Gall (2-1) ce jeudi pour le compte du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue Europa. Grâce à une belle réalisation d’Aliou Baldé (37e) et de Tom Gaal (80e), les Suisses ont gâché la première de l’entraîneur Marco Silva sur le banc lisboète. Benfica devra maintenant renverser la vapeur jeudi prochain pour se qualifier.

Dans le même temps, Besiktas, à 11 contre 10 dès la 15e minute, a assuré l’essentiel face à Midtjylland (1-0). Trouvé aux abords de la surface adverse, Orkun Kökçü a parfaitement enroulé sa frappe pour permettre aux siens de prendre les commandes (26ᵉ). Malgré leur nette domination, les Stambouliotes ne sont pas parvenus à faire le break et laissent donc les Danois en vie avant le match retour.

Pafos mal embarqué, Anderlecht frustré

Sinon, Paphos, qui s’était qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions l’année dernière, s’est cassé les dents sur le Hajduk Split (2-0). Anderlecht, en déplacement sur la pelouse du club suédois d’Hammarby, a longtemps fait la course en tête avant d’être réduit à 10 à la 78e et d’encaisser un pion à la 89e.  Enfin, le Sheriff Tiraspol s’est fait détruire sur sa pelouse par le Maccabi Tel Aviv (0-5). 

Froidement.

Tous les résultats de la soirée 

  Saint-Gall 2-1 Benfica

  Besiktas 1-0 Midtjylland

  Twente 1-2 Ferencvaros

  Hajduk Split 2-0 Paphos

  Tromsø 0-1 Hradec Králové

  Sheriff 0-5 Maccabi Tel Aviv

  Dynamo Kiev 2-3 PAOK

  Qarabag 0-0 CSKA Sofia

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TM

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