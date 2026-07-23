S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Finale
  • Espagne-Argentine (1-0, A.P.)

Luis de la Fuente revient sur la stratégie adoptée par l’Argentine en finale

EM
7 Réactions
Luis de la Fuente revient sur la stratégie adoptée par l’Argentine en finale

Deux tentatives en 120 minutes, quand même. Près d’une semaine après la deuxième étoile glanée par l’Espagne (1-0, a.p.), le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, est revenu sur la stratégie adoptée par l’Argentine, notamment après le carton rouge d’Enzo Fernández en toute fin de rencontre, à quelques minutes de la prolongation, dans les colonnes d’AS.

Totale confiance en son équipe

Après avoir confié ne pas avoir revu le match, le champion d’Europe et du monde explique comprendre totalement la tactique de Lionel Scaloni, son élève quelques années auparavant : « Je comprends parfaitement pourquoi ils cherchaient les tirs au but, surtout après l’expulsion. Nous savions qu’il fallait imposer notre jeu. C’est le message que j’ai transmis aux joueurs : jouons notre jeu, car ils maîtrisent mieux leur style, nous ne pouvons pas les laisser faire. »

Y a-t-il une explication aux 90 minutes affreuses de l’Albiceleste avant le carton rouge ?

63 millions d’Américains devant Espagne-Argentine

EM

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre So Foot "Maradona : génial, fou et légendaire"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.